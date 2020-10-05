Лавров заявил об отсутствии боевых ядов в анализах Навального в «Шарите»

Врачи в берлинской клинике «Шарите» не обнаружили в анализах Алексея Навального боевых отравляющих веществ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.



«Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. (...) Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — прокомментировал дело Навального Лавров.



Министр напомнил, что в клинике «Шарите» у Навального не нашли боевых отравляющих веществ — об этом заявили специалисты Вооруженных сил и независимых лабораторий. Лавров также отметил, что Россия не в курсе, действительно ли французские и шведские специалисты, которые в том числе подтвердили наличие ядов, сами брали анализы у Навального. При этом глава МИД выразил уверенность в том, что Евросоюз в результате прибегнет к инструменту санкций против России за применение химического оружия.



Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.



2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи Вооруженных сил Германии выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

