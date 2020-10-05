В Кыргызстане после парламентских выборов начались митинги

Сторонники партий, которые не прошли в парламент Кыргызстана, собрались на мирную акцию на площади Ала-Тоо в Бишкеке.



Как передает Укринформ, об этом сообщает АКИpress.



В митинге участвуют представители партий «Социал-демократы», «Мекенчил», «Чон-Казат», «Ордо», «Реформа»., «Республика», «Бир Бол», «Ата Мекен», «Замандаш» и другие.



Они выразили недовольство итогами парламентских выборов и заявили, что не признают их.



По предварительным данным, общее количество участников митинга превысило 3 тысячи человек.



Как отмечает Kloop, в Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы, и в течение следующих 20 дней Центризбирком должен будет опубликовать их официальные результаты. О предварительным результатам подсчета голосов с 96% участков лидируют четыре партии: "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан") - 24,55%, "Биримдик" ("Единство") - 22,06%, "Кыргызстан" (9,51%) и "Мекенчил" (7,04%) .



