Президент Еврокомиссии пропустит саммит Украина-ЕС из-за самоизоляции

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ушла на изоляцию из-за контактирования с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, запланированном на вторник, 6 октября, в Брюсселе. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает "Интерфакс-Украина".



"Этот карантин будет продолжаться до завтра. Прошлым вторником во время поездки в Лиссабон она контактировала с лицом, которое потом было позитивно протестировано на коронавирус. Президент была протестирована негативно в четверг во время рутинного теста, которые она проходит дважды в неделю. Она также протестирована сегодня утром, и мы ожидаем результат до конца дня. Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европейского парламента завтра или председательствовать на заседании Комиссии. Ее заменит вице-президент Франц Тиммерманс. Она также не сможет присутствовать на саммите Украина-ЕС – ее будет представлять Высокий представитель ЕС – вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель", - объяснил Мамер ситуацию.



По его словам, у президента ЕК нет симптомов коронавируса и она себя хорошо чувствует.



"Она проходит тест дважды в неделю – в понедельник и четверг", - уточнил Мамер.

