НАТО должна призывать Армению покинуть Карабах - МИД Турции

НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



На совместной пресс-конференции в Анкаре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины.



"Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?", - спросил турецкий министр. По его словам, "все должны сделать это, включая НАТО".



Со своей стороны Столтенберг повторил, что призывает стороны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и приступить к переговорам.



"Военного решения проблемы не существует", - подчеркнул генсек НАТО.

