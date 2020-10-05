Хомчак: перемирие на Донбассе соблюдается более 70 дней

По состоянию на сегодня режим прекращения огня на Донбассе соблюдается всеми сторонами. Перемирие продолжается уже третий месяц. Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает сайт президента.



Сообщается, что Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом соблюдаются.

