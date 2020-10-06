Зеленский сменил главу Укроборонпрома
Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 октября, издал указ об увольнении Айвараса Абрамовичуса с должности главы Укроборонпрома и назначении вместо него Игоря Фоменко.
"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна Укроборонпрома", - говорится в указе.
Ранее заместитель Абромавичуса Мустафа Найем сообщал, что глава Укроборонпрома написал заявление на увольнение еще в августе.
Источник: Корреспондент
13:06