Зеленский сменил главу Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский во вторник, 6 октября, издал указ об увольнении Айвараса Абрамовичуса с должности главы Укроборонпрома и назначении вместо него Игоря Фоменко.



"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна Укроборонпрома", - говорится в указе.



Ранее заместитель Абромавичуса Мустафа Найем сообщал, что глава Укроборонпрома написал заявление на увольнение еще в августе.

