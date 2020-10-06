Украина собралась помочь Евросоюзу с вакциной от коронавируса

Делегация Киева собирается поднять тему производства вакцины от коронавируса на очередном саммите «Украина – Европейский союз», который состоится в Брюсселе во вторник, 6 октября. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Politico Europe.



По его словам, Украина собралась помочь Евросоюзу с массовым производством препарата, поскольку сама в нем нуждается. «Мы подготовлены. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины», — сказал президент.



Однако первым и главным вопросом, который намерена поднять на саммите Украина, остаются санкции против России, подчеркнул Зеленский. Также делегация Киева хочет обсудить с представителями государств возможность предоставить свободный и полноценный доступ украинских производителей к рынкам Евросоюза.

