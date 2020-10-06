Хорватия предложила Украине объявить амнистию на Донбассе

Официальный Киев должен провести амнистию на Донбассе в рамках его мирной реинтеграции. Такое мнение выразили хорватские чиновники и политики в ходе встречи с украинской делегацией в Загребе во главе с вице-премьером Алексеем Резниковым, сообщило министерство реинтеграции неподконтрольных территорий Украины во вторник, 6 октября.



При этом хорватская сторона подчеркнула необходимость привлечения к уголовной ответственности совершивших военные преступления в ходе конфликта на Донбассе.



Хорватские политики назвали ключевые составляющие безопасной реинтеграции: демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, обеспечение возобновления имущественных прав, социально-гуманитарная политика, примирение между населением.



Хорватия имеет собственный успешный опыт мирной реинтеграции территорий Восточной Славонии, Барании и Западной Сирии, захваченных сербскими повстанцами в ходе гражданской войны в Югославии в 1990-х годах.



"В рамках общения украинская и хорватская делегации пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинского, но модель такой реинтеграции в Украине должна быть своя", - говорится в сообщении министерства.

