Навальный восстанавливается после отравления с помощью Counter-Strike

Отравленный ядом "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что восстанавливает мелкую моторику рук с помощью игры Counter-Strike: Global Offensive.



Об этом навальный заявил в интервью журналисту Юрию Дудю.



"Я позавчера уже начал пользоваться компьютером. Я печатаю – это выглядит очень смешно. В CS:GO Захар (сын Алексея Навального) начал меня тренировать – для моторики и для реакции очень полезно", – заявил оппозиционер.



После отравления Алексей Навальный все еще находится в Берлине, где проходит реабилитацию.

