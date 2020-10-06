Подольско-Воскресенский мост запустят до конца года - Кличко

В Киеве закончили монтаж освещения на арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Результаты работы показал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.



"Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированы все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение... Сегодня мы включили освещение на всех участках этого большого объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостом. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", - рассказал Кличко.



Также он сообщил, что уже завершен монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улицы Верхний Вал. Завершить эти работы планируется до конца октября.



Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

