В Киргизии назначат повторные парламентские выборы в течение двух недель

В Киргизии должны назначить новые парламентские выборы. Дату повторного голосования определят в течение двух недель.



Об этом сообщает Kabar.kg со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Абдыжапара Бекматова.



Поскольку выборы будут повторными, то срок их подготовки будет сокращен на треть - голосование состоится в течение 60 дней с момента утверждения даты.



Ранее сегодня ЦИК признала недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Также комиссия обсуждает вопрос самороспуска.



В столице Киргизии Бишкеке начались протесты после объявления предварительных итогов выборов в парламент. Несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций.



Акцию протеста проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении.

