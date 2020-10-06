Британец попал в тюрьму за прокалывание презервативов

В Британии мужчину приговорили к четырем годам в тюрьме за прокалывание презервативов перед половым актом. Об этом сообщает Metro.



Инцидент произошел с жителем английского города Вустер. Еще в 2018 году партнерша 47-летнего Эндрю Льюиса узнала, что он тайно прокалывает презервативы перед сексом.



Женщина заметила в прикроватной тумбочке булавку и проколотые презервативы. Тогда она проверила мусорное ведро и обнаружила, что недавно использованный презерватив также проколот.



Об инциденте стало известно случайно во время обращения женщины в полицию из-за другого конфликта. Суд расценил случай как изнасилование, отметив "везение" Льюиса, что партнерша не забеременела.



Мужчина объяснил свои действия желанием заставить партнершу сменить метод контрацепции. Он думал, что если презерватив порвется, то женщина начнет использовать оральные контрацептивы, что улучшит качество близости.



В суде Льюис назвал свой поступок "самой большой глупостью, которую он когда-либо совершал".

