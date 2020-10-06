Украина купит у Турции боевые дроны
Министерство обороны планирует приобрести до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2. Об этом сообщил генеральный директор компании Укрспецэкспорт Вадим Ноздря в интервью LB.ua.
Он отметил, что каждый из них имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.
"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция", - сказал он.
Ноздря добавил, что крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.
"Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает", - уточнил Ноздря.
Он добавил, что сейчас идет выбор места для локализации такого производства.