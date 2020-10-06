Украина купит у Турции боевые дроны

Министерство обороны планирует приобрести до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2. Об этом сообщил генеральный директор компании Укрспецэкспорт Вадим Ноздря в интервью LB.ua.



Он отметил, что каждый из них имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.



"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция", - сказал он.



Ноздря добавил, что крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.



"Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает", - уточнил Ноздря.



Он добавил, что сейчас идет выбор места для локализации такого производства.

