Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Он примет участие в саммите Украина - Европейский Союз.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Зеленский возглавляет делегацию Украины. Делегацию ЕС возглавляет президент Европейского совета Шарль Мишель.



Темами саммита являются:



дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации,

углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС,

сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19,

дальнейшая поддержка со стороны ЕС процесса реформ в Украине.



Отдельное внимание уделят ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан.



Стороны также подпишут ряд финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

