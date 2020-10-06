Разумков подписал законопроект о "пакете малыша"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о предоставлении одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.



Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №3006А о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" на сайте украинского парламента, Разумков подписал его во вторник и направил его на подпись главе государства.



Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект 30 сентября. Законопроект возвращает помощь "пакет малыша", которую отменил Кабинет министров 29 июля и заменил его денежными выплатами в размере 5 тыс. грн.



Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.

