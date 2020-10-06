Секреты «Киевского» торта: как появился десерт и почему до сих пор не утратил популярности

Некоторые десерты стали легендарными благодаря уникальному вкусу, который нравится практически всем. Одним из таких лакомств является торт «Киевский».



Некоторые десерты стали легендарными благодаря уникальному вкусу, который нравится практически всем. Одним из таких лакомств является торт «Киевский».

История происхождения

Версий, как появился «Киевский» торт, несколько. Первая говорит о том, что любимый многими десерт возник по ошибке. Однажды руководитель бисквитного цеха увидел взбитые белки, которые забыли использовать. Начальник с ученицей решили не выбрасывать их, а добавить в коржи. Они получились очень вкусные. Так появился торт «Киевский».

Существует и другая версия. Белковые коржи придумала юная девушка, которая была новой работницей бисквитного цеха. Не все складывалось так, как хотелось бы: то подгорали коржи, то опадал крем. Девушка изобрела собственный десерт, им был именно «Киевский».

Есть еще вариант происхождения любимого многими лакомства. Кондитерам поставили задание: придумать новый десерт. Ведущие технологи представили миру «Киевский торт» https://roshenstores.com/ru/tort-kijivskij/p252 в 1956 году. Рецепт запатентовали только через два десятилетия. Точный состав и пропорции – это до сих пор тайна, хотя многие хозяйки стремятся к тому, чтобы самостоятельно приготовить известный десерт. Получается вполне вкусно.

Несколько фактов

«Киевский торт» был настолько популярным среди гостей столицы, что поезд, который отправлялся в Москву, называли «тортовозом». В 70-е годы на вокзале с узнаваемой многими круглой коробочкой в руках был чуть ли не каждый второй пассажир.

Даже Леонид Брежнев обожал «Киевский». На семидесятилетие генерального секретаря кондитеры испекли трехъярусный десерт, весящий 5 кг. Изготовили большой «Киевский торт» и на празднование 300-летия американского флота.

Во времена дефицитов, еще несколько десятков лет назад, удивительно вкусный тортик был своеобразной валютой. Десерт дарили в качестве благодарности, он помогал «открыть нужные двери», его передавали за границу как гостинец.

Купить торт в советские времена бывало порой довольно сложно. Лакомство заказывали в кондитерских или магазинах, если там были знакомые. Иначе получить «Киевский торт» было невозможно. Теперь визитную карточку украинской столицы можно приобрести в Фирменных магазинах ROSHEN. Важно, что не каждый производитель делает тот самый, настоящий «Киевский». Кондитеры одной из лучших фабрик страны соблюдают все тонкости приготовления, поэтому вкус торта остается эталонным.

Не тортом единым…

«Киевский торт» – отличный десерт, но вряд ли кому-то захочется употреблять его каждый день. В Фирменном магазине можно заказать самые разные лакомства. Каталог продукции очень большой:

шоколадные, карамельные и желейные конфеты;

кексы;

шоколад;

драже;

печенье;

вафли;

зефир;

мармелад.

Это далеко не весь ассортимент продукции. На сайте вы точно сможете подобрать те сладости, которые придутся по вкусу как детям, так и взрослым.

Доставка продукции (кроме тортов и пирожных) осуществляется «Новой почтой» во все населенные пункты страны. Больше вам не нужно идти в магазин, который не всегда расположен рядом с домом. В ряде городов работает курьерская доставка, так что даже не придется никуда выходить.