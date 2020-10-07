Путин оценил возможность отмены санкций против Украины

Россия готова рассмотреть возможность снятия санкций с Украины, заявил Владимир Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.



По словам российского лидера, Москва готова перевернуть ситуацию с головы на ноги, но не может делать исключений из списка стран, которые ввели санкции против России.



"Но тем не менее, готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет", — добавил президент.



Комментируя возможность снятия экономических ограничений для ряда украинских предприятий, Путин напомнил, что не Россия первой вводила санкции.

"У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, были ориентированы на сбыт этой продукции в Россию, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить", — подчеркнул он, добавив, что поручит премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть возможность отмены санкций для ряда украинских предприятий.

