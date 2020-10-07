Зеленский: безвизу ничего не угрожает

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на итоговой пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС в Брюсселе, заверил, что безвизовому режиму с Евросоюзом ничего не угрожает. "Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что как только позволит сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом, украинцы снова смогут планировать свои путешествия в страны Европейского Союза.



Между тем ранее группа депутатов Европарламента написала открытое письмо главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии, в котором пригрозила отменой безвиза из-за ситуации с комиссией по выборам руководителя САП.

