УЕФА перенес места проведения матчей сборных Армении и Азербайджана
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который в конце сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе перенес матч Лиги Европы "Арарат" - "Црвена Звезда" из Еревана на Кипр, объявил о новых переносах мест проведения матчей. На сей раз это встречи в рамках Лиги наций с участием сборных Армении и Азербайджана.
Об этом сообщает сайт sportbox.ru со ссылкой на пресс-службу футбольной организации.
Поединок команд Армении и Грузии пройдет 11 октября в польском городе Тыхы. Изначально он должен был состояться в Ереване.
Также УЕФА перенес на территорию Албании из Баку матч с участием сборных Азербайджана и Кипра. Игра пройдет 13 октября в городе Эльсабан.
Оба матча пройдут при закрытых трибунах.
Кроме того, было принято решение об отмене товарищеского матча между Арменией и Албанией, который был намечен на 7 октября.
Упомянутые меры связаны с введением военного положения в Армении и Азербайджане из-за ситуации в Нагорном Карабахе.