УЕФА перенес места проведения матчей сборных Армении и Азербайджана

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который в конце сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе перенес матч Лиги Европы "Арарат" - "Црвена Звезда" из Еревана на Кипр, объявил о новых переносах мест проведения матчей. На сей раз это встречи в рамках Лиги наций с участием сборных Армении и Азербайджана.



Об этом сообщает сайт sportbox.ru со ссылкой на пресс-службу футбольной организации.



Поединок команд Армении и Грузии пройдет 11 октября в польском городе Тыхы. Изначально он должен был состояться в Ереване.



Также УЕФА перенес на территорию Албании из Баку матч с участием сборных Азербайджана и Кипра. Игра пройдет 13 октября в городе Эльсабан.



Оба матча пройдут при закрытых трибунах.



Кроме того, было принято решение об отмене товарищеского матча между Арменией и Албанией, который был намечен на 7 октября.



Упомянутые меры связаны с введением военного положения в Армении и Азербайджане из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

