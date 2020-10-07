Украина в рамках инициативы ЕС сможет получить до 8 млн доз вакцины от коронавируса

Украина сможет получить до 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 как участник инициативы Фонда COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX). Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в статье для "Зеркала недели", передает УНН.



"31 августа Европейский Союз выделил 400 млн евро Фонду "COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)", который обеспечит приобретение до 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года, и Украина была отобрана в перечень участников этой инициативы, поэтому, сможет получить до 8 млн доз вакцины", - сообщила министр.



С ее слов, в то же время Украина готова внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.



"У нас есть соответствующая инфраструктура, предприятия для производства вакцин, и мы готовы вместе с другими странами ЕС участвовать в их массовом производстве. Пандемия продемонстрировала, насколько важной в подобных ситуациях является партнерское взаимодействие, и Украина, со своей стороны, в пиковые моменты первой волны привлекала возможности нашей авиации для доставки средств защиты в другие страны Европы и помогала с изготовлением и поставкой антисептиков и т.д.", - указала Стефанишина.

