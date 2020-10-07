В ближайшие дни будет относительно тепло, в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие сутки, 8 октября, сохранится теплая, как для октября, погода, с температурой значительно выше климатической нормы; в большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, пройдут дожди различной интенсивности, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг в западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшие, местами умеренные дожди, кое-где грозы, днем на Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.



В западной части ночью и утром местами туман.



Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 13-18°.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была 25,9 в 1935г., самая низкая ночью -3,6 в 1926г.



9 октября в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 5-10 м/с, днем на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 18°; днем 16-21°, в южной и восточной частях до 24°, в западных областях 13-18°.



В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-восточный , 5-10 м/с . Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

