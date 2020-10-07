Берлускони вылечился от COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сегодня ожидает второй отрицательный результат теста на COVID-19 после болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA it Politica.



"Несколько дней назад Сильвио Берлускони провели тест на COVID-19, который оказался отрицательным, после того, как 2 сентября он получил положительный результат теста на COVID-19", - сообщили в СМИ.



Отмечается, что уже 29 сентября сообщалось об отрицательном результате теста, однако не было официального подтверждения.



"Сегодня ожидается результат нового образца и как утверждают источники, близкие к их семье, в случае отрицательного результата бывший премьер сможет принять участие в свадьбе своего сына Луиджи, который в Милане женится на своей девушке Федерикой Фумагалли в строго конфиденциальном формате", - указано в сообщении.



Также сообщается, что в это время Марина Берлускони также выздоровела и вернулась к работе.

