Президент-колумнист

Ренессанс культуры – страшная, доложу я вам, вещь. «Живые проявления нематериальной культуры являются важным компонентом кросс-культурного диалога поколений», – специально выписал эту цитату Саши Ткаченко на отдельной бумажке. Чтобы при случае щегольнуть непонятным оборотом в сообществе бомжей. Министр культуры сказал. Кросс-культура, х…ле. А все дело в борще, который был торжественно внесен Минкультом в список элементов культурного наследия нашей нации.



Илон Маск, понятное дело, в шоке. Настолько технологично переиграть Америку еще никому не удавалось. Россия, с которой мы уже раз сто попрощались, осталась далеко за бортом нашей кухни. Сумели-таки мы оставить след в мировой цивилизации. Что может быть лучше хорошего борща, который принято наворачивать вместе с генеральским салом, черным хлебушком с чесноком и очень холодной водкой производства какого-нибудь элитного спиртзавода?



Как совершенно правильно отметил президент Зеленский в своем выступлении на XXII съезде-саммите «Украина–ЕС», «мы в большей степени европейцы, чем некоторые европейцы». По всей видимости, он имел в виду албанцев. Или немцев. Мне трудно уследить за полетом ничем не ограниченной фантазии верховного главнокомандующего. Почитал его персональную колонку в «Украинской правде» – официальном полупечатном органе Госдепа. В принципе, Зеленский может смело подписываться именем Порошенко.



«Сильная Украина – надежный форпост ЕС на восточных границах». «Мы, украинцы, умирали на майдане за европейскую ментальность». По ходу, тут Зеленский-Порошенко переплюнул даже Сашу Ткаченко с его «нематериальным диалогом кросс-культур» в контексте борща как национального достояния.



Вы, кстати, слышали про обряд «Водить Властелина», принятый в селе Роскошевка Винницкой области? Тоже элемент национального достояния. Внесен в перечень, официально утвержденный Минкультом. В свете последних европейских тенденций даже боюсь представить, в чем суть обряда

На фоне катастрофически успешного визита Зеленского в Брюссель встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным в Москве выглядит как жалкая пародия. Они там ни словом не обмолвились о независимости антикоррупционных органов Украины. Вообще ни разу не вспомнили НАБУ и евроментальность, за которую погибали активисты второго майдана

Кружевные трусы как элемент европейской ментальности? Есть ли ограничитель дна, который нельзя сломать? По всей видимости, нет. Явно Мендель писала. Чувствуется ее фирменный стиль. Не мог Зеленский сам совместить ментальность, ЕС и майдан. Тут требуется особое состояние мозга, перенасыщенного гормонами. Хотя... Есть определенные вещества, существенно расширяющие сознание до европейских границ. Поэтому борщ – типично европейское блюдо, изобретенное в Украине, которая является прародительницей Евросоюза в его нынешнем виде.Вы, кстати, слышали про обряд «Водить Властелина», принятый в селе Роскошевка Винницкой области? Тоже элемент национального достояния. Внесен в перечень, официально утвержденный Минкультом. В свете последних европейских тенденций даже боюсь представить, в чем суть обряда. Невольно на ум приходит «черный Властелин». Обычно его изображают в некоей кожаной упряжи, с помощью которой... Дальше начинаются типичные европейские дела. Взаимное обогащение двух родственных культур: украинской и немецкой. Хотя мне лично ближе итальянцы. Не знаю почему...Но вернемся к колонке президента-колумниста. Большая часть «произведения» в стиле свободного полета мысли над общим культурным наследием посвящена директору НАБУ Артему Сытнику. Оказывается, это почти живое воплощение абсолютной независимости и справедливости. Зеленский буквально влюблен в Артема и поклялся положить свою жизнь ради его пребывания на должности.«Именно после моего прихода (скорее всего, имеется в виду избрание президентом) антикоррупционная архитектура в Украине стала совершенной и действительно независимой... именно я поручил обеспечить независимость Бюро в работе с международными партнерами... принял закон о полной оперативной независимости НАБУ». И в том же духе еще на пару абзацев.Судя по всему, наши европейские партнеры крепко вбили Зеленскому мысль о том, что увольнять Артема Сытника не в его собачьей компетенции. Урок президент усвоил хорошо. Вот, колонки пишет. Рассказывает о европейской идентичности. Можно поздравить Сытника с успешным сливом компромата через специальный бачок в виде экс-«зеленого» депутата Гео Лероса. Не зря НАБУ была предоставлена «оперативная независимость». Бюро эффективно шантажирует как бы первое лицо страны. Такого торжества европейской демократии на моей памяти еще не было. Нет, конечно, был Кучма с майором Мельниченко. Однако там совсем другой расклад.Вернемся к борщу. На фоне катастрофически успешного визита Зеленского в Брюссель встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным в Москве выглядит как жалкая пародия. Они там ни словом не обмолвились о независимости антикоррупционных органов Украины. Вообще ни разу не вспомнили НАБУ и евроментальность, за которую погибали активисты второго майдана. Речь шла об абсолютно не интересных миллионам украинцев вещах: вакцине от ковида и мире на востоке. Даже смешно сравнивать эти два разновеликих события. Украина готова немедленно сама изготавливать вакцину, как только ее найдут. А в РФ ничего не нашли. Поэтому, по словам нашего лидера, надо ждать результатов работы британских ученых. Они точно находятся в шаге от величайшего открытия и могут рассчитывать на наши производственные мощности, а также такое культурное кросс-наследие, как борщ, рецепт которого мы выложили в открытый доступ. Европейская ментальность нации не позволяет засекречивать это достояние всей человеческой цивилизации.