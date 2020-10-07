В Израиле замедляются темпы распространения COVID-19

В Израиле за последние сутки только 10,5% тестов на коронавирус COVID-19 оказались положительными, это самый низкий показатель с 19 сентября, после того как израильтян перевели в режим изоляции, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав.



За последние сутки в Израиле зарегистрировали 4682 новых случая заражения коронавирусом, тогда как всего было проведено более 44 тыс. тестов. Общее число заразившихся в стране превысило 278 тыс. человек, а число умерших возросло до 1806 человек с начала пандемии. Сейчас в Израиле заражены 61,9 тыс. человек, более 215 тыс. выздоровели. Свыше 78% зараженных израильтян не старше 50 лет.



На следующий день после введения изоляции - 19 сентября - положительный результат показывали 9,1% проведенных тестов, а в конце сентября эта цифра выросла до 15,1%.



Процент положительных тестов - ключевой показатель для измерения скорости и степени распространения вируса. Во время первой волны в Израиле он редко превышал 3%.



Ожидается, что режим изоляции в Израиле продлится до 14 октября.



На этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сограждан не делать поспешных выводов о ситуации с коронавирусом в Израиле на основании информации о том, что скорость распространения COOVID-19 замедляется. По его словам, эксперты рекомендуют подождать неделю, чтобы последить, сохранится ли эта тенденция.

