В Украине вырастет уровень бедности - Всемирный Банк

В Украине вырастет уровень бедности на фоне экономического кризиса. Такой прогноз сделал Всемирный банк в среду, 7 октября. Бедность, рассчитанная на основе международной черты бедности в 5,5 долларов в день, является низкой в Украине и, как ожидается, вырастет на 0,2 п.п. в 2020 году до 2,3%.



Кроме того, при более высоких порогах рост бедности будет больше. При этом ожидается, что уровень бедности, который будет рассчитан на основе национальной черты бедности Всемирного банка для Украины, увеличиться на 2 п.п. в 2020 году.



"Устойчивый экономический рост необходим для снижения уровня бедности в среднесрочной перспективе", - сказано в документе.

