Тихановскую объявили в розыск на территории России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом следует из базы данных МВД России.



"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе.



В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, так как речь идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, заключенного между двумя странами.



Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что Тихановская не находится в международном розыске.



"В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске", - сказал собеседник агентства.



Ранее в розыск на территории РФ был объявлен экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало.



