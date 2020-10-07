Как защитить курсовую, написанную не Вами

Сегодня большинство студентов выбирают легкие пути в учебе. Поэтому многие заказывают курсовую работу, а не выполняют ее самостоятельно. Однозначно, такое решение позволит сэкономить собственное время, но в таком случае во время защиты каждого студента могут ожидать трудности. Студент, видящий работу впервые, не сможет хорошо ориентироваться в ней и тем более ее защитить.

Подготовка поможет избежать проблем и защитить проект. На какие моменты стоит обратить внимание, чтобы не огорчить преподавателя и не расстроиться самому?

Тема и план

Защищать курсовую работу нелегко. Вам придется представлять проект перед комиссией. Во время выступления необходимо раскрыть тему исследования и обозначить основные моменты своего труда. Но для того, чтобы глядя на вас, экзаменаторы увидели, что тема для вас знакома и вы хорошо в ней разбираетесь, придется внимательно изучить ее. Уловив важную информацию, вы будете знать, что ответить на простые вопросы преподавателя.

Итак, если к вам есть вопросы то:

Их можно записать;

Для подробного ответа можно попросить дополнительное время;

При ответе можно руководствоваться своими материалами.

Помните, что защита проходит успешно только при условии, что студент хорошо ориентируется в теме и имеет тезисный план выступления.

Основная часть

Во время защиты у большинства преподавателей нет времени на чтение всей работы. Большинство вопросов комиссии рождаются из основной части. Поэтому изучению основной части отведите особое внимание и подготовьте ответы на возможные вопросы. Стоя перед комиссией, ведите себя уверенно и также отвечайте на вопросы. Правильное поведение и четкая речь помогут получить высокую оценку.

Список литературы

Экзаменационная комиссия оценит весь список литературы. При подготовке курсового проекта используется не только стандартные учебники, но и научные труды, публикации. Оценивая работу, преподаватель обратит внимание на список литературы. Или вас может поджидать вопрос: «Перечислите источники, на которые вы ориентировались при подготовке курсового проекта». Но если всю литературу вы не перечислите, то хотя бы парочку источников вспомните.

Введение и выводы

Каждый студент должен знать введение с выводами. Главные моменты темы исследования, ее цели и задачи можно узнать из введения. Как правило, выводы вытекают из поставленных задач. Используя их можно сделать логичное завершение вашего выступления.

Если следовать стандартным советам, то у вас получиться защитить курсовой проект. И даже если работа написана не вами, есть все шансы на успешную сдачу.