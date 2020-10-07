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Как защитить курсовую, написанную не Вами
Сегодня большинство студентов выбирают легкие пути в учебе. Поэтому многие заказывают курсовую работу, а не выполняют ее самостоятельно. Однозначно, такое решение позволит сэкономить собственное время, но в таком случае во время защиты каждого студента могут ожидать трудности. Студент, видящий работу впервые, не сможет хорошо ориентироваться в ней и тем более ее защитить.
Подготовка поможет избежать проблем и защитить проект. На какие моменты стоит обратить внимание, чтобы не огорчить преподавателя и не расстроиться самому?
Тема и план
Защищать курсовую работу нелегко. Вам придется представлять проект перед комиссией. Во время выступления необходимо раскрыть тему исследования и обозначить основные моменты своего труда. Но для того, чтобы глядя на вас, экзаменаторы увидели, что тема для вас знакома и вы хорошо в ней разбираетесь, придется внимательно изучить ее. Уловив важную информацию, вы будете знать, что ответить на простые вопросы преподавателя.
Итак, если к вам есть вопросы то:
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Их можно записать;
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Для подробного ответа можно попросить дополнительное время;
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При ответе можно руководствоваться своими материалами.
Помните, что защита проходит успешно только при условии, что студент хорошо ориентируется в теме и имеет тезисный план выступления.
Основная часть
Во время защиты у большинства преподавателей нет времени на чтение всей работы. Большинство вопросов комиссии рождаются из основной части. Поэтому изучению основной части отведите особое внимание и подготовьте ответы на возможные вопросы. Стоя перед комиссией, ведите себя уверенно и также отвечайте на вопросы. Правильное поведение и четкая речь помогут получить высокую оценку.
Список литературы
Экзаменационная комиссия оценит весь список литературы. При подготовке курсового проекта используется не только стандартные учебники, но и научные труды, публикации. Оценивая работу, преподаватель обратит внимание на список литературы. Или вас может поджидать вопрос: «Перечислите источники, на которые вы ориентировались при подготовке курсового проекта». Но если всю литературу вы не перечислите, то хотя бы парочку источников вспомните.
Введение и выводы
Каждый студент должен знать введение с выводами. Главные моменты темы исследования, ее цели и задачи можно узнать из введения. Как правило, выводы вытекают из поставленных задач. Используя их можно сделать логичное завершение вашего выступления.
Если следовать стандартным советам, то у вас получиться защитить курсовой проект. И даже если работа написана не вами, есть все шансы на успешную сдачу.