В ОП рассказали о встрече с принцем Уильямом

В рамках визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании, герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кэтерин Миддлтон, сообщает пресс-служба ОП.



Это первая аудиенция президента Зеленского у членов королевской семьи.



Во время аудиенции принц Уильям отметил важность официального визита, а Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки межчеловеческих контактов.



"Человеческие контакты всегда важнейшие для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам", - сказал Зеленский.



Отмечается, что во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности в отношении экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.



Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.



Зеленский пригласил королевскую чету посетить Украину.

