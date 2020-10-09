Грязный воздух обвинили в провоцировании Альцгеймера и Паркинсона

Крошечные частицы загрязняющих воздух веществ были обнаружены учеными в мозге детей и молодых людей, пишет The Daily Mail. Считается, что эти наночастицы могут вызывать повреждения, схожие с патологическими изменениями при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.



Это важное открытие, принимая во внимание, что примерно 9 из каждых 10 человек во всем мире живут в районах, где воздух считается небезопасным из-за загрязняющих веществ. Предыдущие исследования также показали, что загрязнение воздуха коррелирует с частотой развития нейродегенеративных заболеваний.



В рамках последнего исследования был проанализирован мозг 186 скончавшихся людей (возраст от 11 месяцев до 27 лет) из Мехико. Была также контрольная группа умерших, при жизни проживавших в менее загрязненных городах. У всех исследованных людей из основной группы присутствовали загрязняющие частицы в сером веществе мозга. Загрязняющие элементы попали в мозг с кровью, считают ученые. Хотя возможно попадание наночастиц в тело через нос и кишечник.



Также, наночастицы были обнаружены в черной субстанции - области, которая имеет решающее значение для прогрессирования болезни Паркинсона. Однако в мозге людей, которые жили в незагрязненных городах, не было никаких признаков наличия опасных наночастиц.

