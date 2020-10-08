В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки большая часть территории Украины останется в теплой воздушной массе; а небольшие дожди вероятны только ближайшей ночью на Правобережье, сообщил Укргидрометцентр.Ночью в западных, Винницкий, Житомирской, местами в Киевской и Одесской областях небольшие дожди, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков. В западных, Винницкий, Житомирской областях ночью и утром местами туман.



Ветер юго-восточный (на западе страны - северо-западный), 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14 °, на крайнем востоке и западе страны 4-8°; днем 16-22°, в южных и восточных областях до 24°, в Карпатах 7-12°.



В Киеве в ночь на пятницу местами возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 октября самая высокая температура днем была 29,5 в 1893г., самая низкая ночью -2,3 в 1890г.



В субботу в большинстве западных, Житомирской, Винницкой областей местами небольшой дождь, на остальной территории страны без осадков.



Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 10-15°, днем 18-23°.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

