Нобеля по литературе получила американская поэтесса

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2020 году стала американская поэтесса Луиза Глюк.



Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Нобелевской премии в Твиттере.



Как отметили в Нобелевском комитете, премия присуждается Глюк «за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».



Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке. Она является членом Американской академии искусств и литературы и канцлером Академии американских поэтов (1999). Имеет ряд премий и наград за свои работы. На данный момент поэтесса живет в Кембридже, штат Массачусетс. Кроме своей работы, она является профессором английского языка в Йельском университете, штат Нью-Хейвен, штат Коннектикут.

