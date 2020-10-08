В Житомирской области в квартире нашли тела трех военнослужащих

В арендованной квартире в Житомирской области нашли тела трех военнослужащих. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сил логистики ВСУ.



“8 октября 2020 года во время утреннего построения в одной из воинских частей Командование Сил логистики ВС Украины было выявлено отсутствие трех военнослужащих военной службы по контракту. В результате розыскных действий и прибытия в помещение, которое снимали военнослужащие за пределами воинской части, были обнаружены тела трех военнослужащих без признаков жизни”, — говорится в сообщении.



Отмечается, что по результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти и физического воздействия на погибших военнослужащих не обнаружено.



“По данному факту командованием воинской части немедленно поставлены в известность правоохранительные органы и Военной службы правопорядка в ВСУ. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих”, — говорится в сообщении.



По информации полиции, тела нашли в квартире Андрушевского района Житомирской области.



Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец г. Черновцов.

