Университет Шевченко полностью переходит на дистанционку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко и все его подразделения с 8 октября переходит на дистанционное обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.



Об этом сказано в распоряжении ректора университета Леонида Губерского, обнародованном на сайте КНУ.



Дистанционное обучение, в соответствии с документом, должно продлится с 8 до 23 октября.



"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с целью предотвращения заболеваний в коллективе университета… поручаю деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, лицея с 8 октября 2020 года до 23 октября 2020 года перевести обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения. Проректору по научно-педагогической работе В.А. Бугрову обеспечить постоянный мониторинг соблюдения требований качества высшего образования", - сказано в распоряжении.



Контроль за проведением заседаний специализированных ученых советов с соблюдением мер санитарно-эпидемической безопасности возложен на проректора по научной работе.



Также проректору по научно-педагогической работе, деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, руководителям других структурных подразделений поручено организовать ежедневный мониторинг прибытия и наличия иностранных студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников.



А в общежитиях студгородка будет усилен пропускной режим и проведены санитарно-гигиенические мероприятия и мониторинг состояния здоровья жильцов. Также усилят контроль за соблюдением пропускного режима в корпусах и на территории вуза.

