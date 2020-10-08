Укрпочта начала принимать е-документы в «Дії»

Отныне посылки в отделениях Укрпочты можно получить по цифровым документам из обновленного приложения "Дія 2.0.".



Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Телеграме.



Отмечается, что в отделениях Укрпочты принимают ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія 2.0.". С этими документами можно получить внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы); международные страховые отправления без таможенных начислений и послеоплаты.



При предоставлении услуги оператор в почтовом отделении отсканирует штрих-код с обратной стороны паспорта, а далее данные передаются в систему Укрпочты.

