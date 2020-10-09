Сотрудников налоговой во Львове уличили в систематическом взяточничестве

Группу сотрудников Государственной налоговой службы во Львовской области уличили в систематическом вымогательстве взяток от частных предпринимателей, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.



"Несколько инспекторов отдела контроля за оборотом спирта, алкоголя и табачных изделий систематически вымогали деньги у местных предпринимателей. За различные суммы неправомерной выгоды они не предпринимали мер правового реагирования на выявленные нарушения производственного процесса и правил реализации подакцизных товаров", – указано в сообщении.



По данным СБУ, задержали сотрудников налоговой во время получения $700 взятки. В сообщении не указано точное число сотрудников налоговой, которых подозревают в незаконной деятельности.



В данное время в помещении главного управления ГНС во Львовской области проводятся обыски. Расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

