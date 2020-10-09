В Ереване назвали преступными воздушные удары Баку по собору в Шуши в Карабахе

МИД Армении назвал нанесение воздушных ударов азербайджанскими ВС по собору Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе преступлением.



"8 октября ВС Азербайджана нанесли воздушные удары по собору Святого Всеспасителя Казанчецоц в центре культурной столицы Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) - городе Шуши, причинив ему значительный ущерб. Это очередное преступление военно-политического руководства Азербайджана, изобличающее его антигуманную сущность", - утверждается в сообщении МИД.



В ведомстве также отметили, что "Азербайджан, полностью уничтоживший армянское культурное наследие в Нахиджеване (Нахичевань) и в других частях исторической родины армянского народа, сейчас пытается в рамках военной агрессии против Арцаха лишить родины и исторической памяти армян Арцаха".



