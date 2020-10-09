Суд по делу Шеремета продолжится 21 октября

В четверг, 8 октября, в Шевченковском суде Киева прошло очередное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это второе заседание с присяжными. В зале было трое подсудимых - Юлия Кузьменко и Яна Дугарь на скамье подсудимых, Андрей Антоненко в стеклянной камере (он остается под арестом). Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года после того взорвалась машина, в которой он ехал.

В декабре 2019 года МВД задержало трех подозреваемых: врача-хирурга Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко - этих двоих волонтеров АТО считают собственно убийцами - а также медсестру парашютно-десантного батальона Яна Дугарь (ее назвали наводчицей).



Суд рассматривает это дело уже по сути. Во время вчерашнего заседания сторона обвинения заявила, что все трое отказываются сотрудничать со следствием. А адвокаты назвали действия прокуратуры, которая хочет заслушать более двух сотен свидетелей, попыткой затянуть процесс.



Также обвинение рассказало множество подробностей о том, как Антоненко, Кузьменко и Дугарь, по их мнению, убивали Павла Шеремета.



Во время слушания прокурор заявил, что подозреваемые отказываются сотрудничать со следствием. Что является косвенным свидетельством в пользу обвинения.



Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента с его участием. Кузьменко отказалась от одновременного допроса с Антоненко, а Дугарь - от графологической экспертизы (предоставления образцов почерка), от судебно-психиатрической экспертизы и от замеров роста.



При этом экспертизу почерка Дугарь все-таки провели - следователи использовали ее записи в журнале из госпиталя.



Забегая вперед - по мнению обвинения, в июле 2016 года, когда произошло убийство Павла Шеремета, Дугарь не находилась в госпитале и солгала следствию о своем истинном местонахождении.



Также все трое также отказались проходить судебно-психологическую проверку на полиграфе. По словам прокурора, это вызывает подозрения в невиновности, на которой настаивают подсудимые.



Следствие раскрыло некоторые подробности взятия Андрея Антоненко под стражу.



Как было установлено ранее, при убийстве Шеремета использовалось взрывное устройство - мина. Поэтому следствию показалось подозрительным, что Антоненко, узнав о своем статусе подозреваемого (то есть - во время взятия под стражу) пытался скрыть корпус мины МОН-50, а также телефон, где есть тому свидетельства.



Также прокурор напомнил, что Яна Дугарь спрятала свои телефон и сумку, после того, как узнала что ее подозревают в причастности к убийству.



Также следствие опровергает заявления Антоненко, что он был почти не знаком с Юлией Кузьменко, которая, по версии правоохранителей, является соучастницей убийства.



Прокурор завил, что Антоненко на самом деле хорошо ее знал.



В доказательство привели количество телефонных звонков и переписок. Дополнительным свидетельством их знакомства следствие считает данные об их совместном местоположении - их собрали на основании телефонных соединений, которые фиксировали вышки сотовой связи.



В целом за 2016 год Антоненко и Кузьменко созвонились 86 раз, а в ФБ отправили 252 сообщения. Также плотно общались по вайберу и телеграму.



По версии следствия, Антоненко также общался с другом Кузьменко - Петром Кияном, который за день до убийства также был недалеко от того места, где проживал Шеремет.



Юлия Кузьменко там тоже была - прокурор утверждает, что на ее телефоне сохранилась геометка о месте нахождения в этом районе накануне убийства.



Сторона обвинения также рассказала о тех, кого допросили по делу - жителях ближайших районов, сотрудниках "Украинской правды", "17-го канала". Также были исследованы журналистские материалы Шеремета. Всего обвинение заявило 263 свидетеля по этому делу и предложило заслушать их в суде.



Защита назвала это попыткой затянуть процесс.



По словам адвокатов обвиняемых, видео закладки бомбы в автомобиль журналиста Павла Шеремета, которое приводит сторона обвинения, очень низкого качества, поэтому невозможно установить, кто на нем изображен.



Защита также указала прокурору, что портретно-психологическая экспертиза на данный момент не может выявить доказательства по этому делу.



Кроме того, адвокат заверил, что геоданные, сохраненные в телефоне подозреваемой Юлии Кузьменко и якобы свидетельствующие о том, что она накануне убийства находилась на площади Льва Толстого, не могут быть приведены в качестве доказательства.



По его словам, геолокационные метки говорят лишь о пребывании человека в радиусе 1,5 километров от фактического места. При этом ранее прокуроры заявляли, что Кузьменко свой телефон отключила и оставила дома накануне убийства, а это, по словам адвоката, противоречит той сохраненной метке, о которой говорят прокуроры.



Впрочем, прокуроры говорили, что телефон Кузьменко был там накануне убийства.



Защита объяснила и отказ от перекрестного допроса. Причина оказалась крайне общей: слова обвиняемых могут быть использованы некорректно. По такой логике такой метод следственных действий вообще нужно отменить.



Адвокат отметил, что в начале прокуроры утверждали, что Андрей Антоненко являлся организатором убийства, Яна Дугарь - соучастницей, а Юлия Кузьменко - исполнителем, однако позднее Антоненко и Кузьменко стали, по версии следствия, исполнителями. То есть из дела выпал организатор. Правда, непонятно, как это мешает судить предполагаемых исполнителей.

Присяжные и группа поддержки



В отличие от предыдущих заседаний, группа поддержки подозреваемых была очень скудной - на улице собралось около 15 человек.



В ходе заседания суд удовлетворил отвод одному из основных присяжных - Юрию Михайленко, поскольку его место проживания находится не в том районе, где проходит суд. Вместо него из числа запасных присяжных выбрали в основной состав Юрия Федоренко.



Спустя почти три часа судья решил завершить судебное заседание. Следующее слушание состоится 21 октября в 12:00.



