Не смех, но грех...

Кто следит за новостями из Киева, наверное, в курсе, что небоскреб в центре столицы на протяжении текущей недели каждый вечер на три с половиной часа подсвечивают цветами ЛГБТ-флага. Одна из грантовых организаций осваивает бюджет. В принципе, ничего страшного. Можно понять и простить. Приходили с протестами «нацики» из Нацкорпуса. Тоже освоили бюджет, но, поверьте, гораздо более скромный. Если, конечно, ЛГБТ с ними не поделились. Пришли ведь перед завершением акции и почти не буянили...



Сразу предупреждаю: кому не по душе, не читайте. Ничего личного, просто работа у нас, у журналистов, такая: выискивать и озвучивать проблемы. А проблема есть, и она вовсе не в том, что одна из многочисленных грантовых ЛГБТ-организаций (всего их зарегистрировано около пятидесяти пяти, но реально активничают и собирают иностранные деньги на данный момент двадцать восемь, – автор) оплатила рекламный продукт.



С 5 по 11 октября ТРЦ Gulliver подсвечивается “радужным” флагом ЛГБТ-сообщества с 18:30 до 22:00 каждые пять минут. И в течение 20 секунд киевляне наблюдают слоган: "Быть разными хорошо вместе". Говорят, это сделано, чтобы обратить внимание на проблему непринятия ЛГБТ в современном украинском обществе. И проводится в рамках списания грантовых средств на некий “Прайд месяц-2020”, который укладывается в три недели. Пятилетку за три года?



Честно говоря, не понимаю причину кипиша. Когда стоишь в безразмерных киевских пробках, в суть рекламных бордов не вдумываешься. Помню, на той же стене Gulliver уже светились какие-то модные часы. И даже туфли из крокодиловой кожи рекламировались, Янукович такие носил. Но никому подобная аналогия в голову тогда не пришла.



Поэтому утверждением, что кому-то с кем-то хорошо вместе, удивить столицу Украины трудно. У нас тут кандидаты в мэры на зонтиках летают, вообразив себя Мэри Поппинс. Подумаешь, какая-то там радуга.



Вот если бы KyivPride вывесил на стене небоскреба фотографии с фотовыставки “Ведмеді України”, которая тоже проходит в рамках “Прайд месяц-2020” и финансируется норвежским посольством, тут реакция могла быть разная. Если бы я в этот момент сидела в одном из ресторанчиков напротив ТРЦ и увидела ЭТО, то, не ровен час, срыгнула бы. Пардон за такое признание, неприличное для леди.







Вообще, забавно, что костяк KyivPride составляют барышни. Как пели в нашей перестроечной школе: “Мы не хиппи, мы не панки, мы девчонки-лесбиянки”. Но к мужикам, судя по их проектам, они все-таки не равнодушны. Наверное, чисто с точки зрения эстетики. Если это слово тут применимо.



Кстати, очень выгодная конфигурация с точки зрения зарубежного финансирования. Не только ЛГБТ, но и гендер. Два в одном. Неудивительно, что организация, созданная сравнительно недавно – в 2016 году, сумела собрать лучший спонсорский букет в Украине. Тут и посольство США, и посольство Канады, и немцы, и норвежцы, и фонд Гайнриха Бэлля, и Freedom House, и Amnesty International, и Фонд Элтона Джона. И это не полный список!



Думаю, что всюду дают понемногу. Где-то, возможно, вполне приличные суммы. И самое важное – надо их освоить так, чтобы отчитаться перед грантодателями: дело сделано. Понятно, что на обсуждение вопроса, тяжело ли жить ЛГБТ-инвалидам, много денег не спишешь. Не нужно быть экспертами по гендерной идентичности, чтобы понимать, что инвалидам в Украине тяжело априори. Независимо от того, кого они предпочитают в сексе.



Вишенка на торте трехнедельного месячника – это празднование в грядущее воскресенье, 11 октября, “Всемирного дня каминг-аута” – дня смелости заявить о своей сексуальной ориентации. Обещали интересненькое. Ждем, кто признается в этот раз. Неужто будет сенсация?



Ну ладно, кто-то из публичных людей открыто скажет, что он гей, хотя все это и так понимали. Люди со специфическим пониманием эстетики смогут лицезреть “медвежью фотовыставку”. Остальная часть киевлян – радужный флаг три часа в день на стене небоскреба. К чему все это, кроме, собственно, списания денег?



А я вам сейчас объясню. 25 сентября 2016 года какие-то европейские ученые из малоизвестных для нас организаций Equal Rights Trust и ЛГБТ-центр «Наш мир» опубликовали исследование, в котором написали, что украинцы обладают более высоким уровнем гомофобии, чем албанцы и итальянцы.



Дескать, представители сексуальных меньшинств на Украине сталкиваются с высоким уровнем социальной стигматизации и вынуждены скрывать свою истинную сексуальную ориентацию и гендерную идентичность от общества.



В качестве доказательства ученые использовали опросы Нидерландского института социальных исследований Netherlands Institute for Social Research, согласно которому не менее 66,5% украинцев считают гомосексуальность извращением или психическим отклонением. Поэтому Украину нужно перевоспитать.



Заметим, что 2020 год уже заканчивается, а однополые браки в Украине не легализованы. Самые активные ЛГБТ-организации напомнили об этом грантодателям и взяли дополнительные средства, чтобы расшевелить власть. Так на торгово-офисном центре засветилась радуга...

На перевоспитание выделены значительные финансы. Даже приюты для бродячих собак столько не получают. Что касается больных детей или одиноких стариков, то Европа на них денег не дает. Если что-то и собирают, то за счет внутренних ресурсов.Не надо думать, что наше перевоспитание столь уже безобидно. Мы наплодили массу антикоррупционных органов под давлением Запада, доказывая свою приверженность борьбе с коррупцией. Так же и в плане общенациональной гомофобии: требуется веское доказательство, что украинцы вступили на путь исправления.Первым признаком движения в правильную сторону Запад посчитал голосование за поправку в Трудовой кодекс, которая запрещает любую трудовую дискриминацию, в том числе и по сексуальной ориентации.Сказавши А, нужно сказать и Б. Если коротко, то принять необходимое законодательство и нормативные акты и легализовать гражданские однополые браки в Украине. Требование настолько категоричное, что этот пункт есть в Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года.Заметим, что 2020 год уже заканчивается, а однополые браки в Украине не легализованы. Самые активные ЛГБТ-организации напомнили об этом грантодателям и взяли дополнительные средства, чтобы расшевелить власть. Так на торгово-офисном центре засветилась радуга...Кстати, что касается однополых браков, то юристы, возможно, тоже в рамках грантов, уже активно ищут противоречия в законодательстве. Чем наша правовая система традиционно богата. Оказывается, что хотя статья 21 “Семейного кодекса Украины” предусматривает заключение брака лишь между мужчиной и женщиной, в статье 26, среди перечня причин, по которым брак не может быть зарегистрирован, одинаковый пол супругов не указан.Впрочем, главная загвоздка – это статья 51 Конституции Украины. Там написано, что брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины. А поменять Конституцию, как известно, хлопотное дело.Поэтому “харчевать” бюджеты на продвижение антидискриминационного законодательства и отмену ограничений на брак по признаку сексуальной ориентации ЛГБТшники смогут еще долго. Не смех, но грех...