На выходных в Украине будет по-прежнему тепло

В выходные дни погоду в Украине по-прежнему будет определять теплая воздушная масса, хотя в большинстве областей при прояснениях ночная температура немного снизится; небольшие дожди вероятны на западе, юге, в воскресенье - и на востоке страны, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.



В субботу, 10 октября, в большинстве западных, южных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 15-20°, в южной части 18-23°, в Карпатах 10-15°.



В Киеве: без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была 23,7 в 1907г., самая низкая ночью -1,9 в 1890г.



На воскресенье, 11 октября, в большинстве западных, Житомирской, восточных и юго-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 10-15°, днем 18-23°.



В Киеве: без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

