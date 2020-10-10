Власти намерены отменить госрегулирование тарифов

Правительство на заседании в пятницу, 9 октября, одобрило законопроект, которым функция формирования тарифов перейдет от госрегулятора к властям на местах.



"Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Законопроект еще должна проголосовать Верховная Рада.

