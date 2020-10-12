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- Вышел тизер фильма Финчера «Манк» с Гэри Олдманом
Вышел тизер фильма Финчера «Манк» с Гэри Олдманом
Netflix опубликовал официальный тизер драмы Дэвида Финчера «Манк».
Черно-белая картина рассказывает биографию знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Германа Манкевича — одного из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Самая известная его работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом.
Главную роль сыграл обладатель премии «Оскар» Гэри Олдман, также в фильме снялись Аманда Сайфред («Отверженные» 2012), Лили Коллинз (мини-сериал «Отверженные»), Том Берк («Мушкетеры») и Чарльз Дэнс («Игра престолов»).
Для Дэвида Финчера «Манк» станет первой картиной со времен «Исчезнувшей», которая вышла в 2014 году. А сценаристом фильма выступил его отец Джек Финчер.
«Манк» выйдет в некоторых кинотеатрах в ноябре, а на Netflix появится 4 декабря.