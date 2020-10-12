Вышел тизер фильма Финчера «Манк» с Гэри Олдманом

Netflix опубликовал официальный тизер драмы Дэвида Финчера «Манк».



Черно-белая картина рассказывает биографию знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Германа Манкевича — одного из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Самая известная его работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом.



Главную роль сыграл обладатель премии «Оскар» Гэри Олдман, также в фильме снялись Аманда Сайфред («Отверженные» 2012), Лили Коллинз (мини-сериал «Отверженные»), Том Берк («Мушкетеры») и Чарльз Дэнс («Игра престолов»).



Для Дэвида Финчера «Манк» станет первой картиной со времен «Исчезнувшей», которая вышла в 2014 году. А сценаристом фильма выступил его отец Джек Финчер.



«Манк» выйдет в некоторых кинотеатрах в ноябре, а на Netflix появится 4 декабря.





