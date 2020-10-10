Замглавы госаудитслужбы, подписавший скандальный аудит Нафтогаза, оказался его бывшим сотрудником

Заместитель главы государственной аудиторской службы Вадим Свирин, который подписал скандальный аудит Нафтогаз Украина, являлся сотрудников НАК.

Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в сети Facebook.

“Человек, который подписал этот "сенсационный" аудит Нафтогаза... раньше сам работал в "Нафтогазе". Только не смейтесь, директором департамента внутреннего аудита. Два с половиной года работал - и все нормально. Потом, говорят, его "ушли". Уволенный с ключевой и хорошей должности специалист устраивается заместителем главы аудиторской службы. Это нормально. И потом приходит к бывшему работодателю с аудитом”, - пишет Сазонов.

По мнению политолога, данная ситуация является прямым конфликтом интересов и личной заинтересованностью. «ну вот это все, что нужно знать про этот аудит. Мне достаточно и я даже смотреть на выводы не хочу. Но очень мешает работе. И умножает на ноль все доверие к заявлениям».

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что ревизоры Держаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. Нафтогаз не согласен с выводами аудиторов и объяснил причины правовых коллизий, связанных с регулированием его деятельности.