ВС окончательно отменил запрет трансляции российских телеканалов

Верховный Суд Украины (КАСУ) 29 сентября 2020 года постановил, что Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания не имеет права на обращение в административный суд с требованиями о запрете распространения программ телеканалов в многоканальных сетях на территории Украины. Таким образом, на настоящий момент не действует ни одно судебное решение о запрете телетрансляции на территории Украины российских каналов.



29 сентября КАС ВС поставил точку в деле по иску Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания к ООО «Торсат», ОАО «ТВ Центр», ООО «Вертикаль-ТВ», ЗАО «РБК-ТВ», с участием третьих лиц – ООО «Объединение Российских телеканалов», ОАО «Первый канал», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания », ОАО « Телекомпания НТВ », физлицу, ООО «Агентство «Класс», Министерства информационной политики Украины, с участием прокуратуры города Киева о признании не соответствующими законам Украины и Европейской конвенции соответствующие иностранные программы, временный запрет распространения программ, признании противоправным и отмене решения, - Постановлениями Кассационного админсуда в составе ВС Кассационные жалобы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и прокуратуры города Киева на Постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2019 по делу №826 /3456/14 и решение ОАС оставлены без удовлетворения, а Постановление Шестого апелляционного административного суда от 29 января 2019 по делу №826 / 3456/14 - оставлено без изменений. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91850890 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91850891



Рассмотрение дела началось в марте 2014г, когда определением Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2014 по делу № 826/3456/14 об обеспечении иска Нацсовета ответчика - ООО «Торсат» обязано временно прекратить ретрансляцию в многоканальных каналах на территории Украины иностранных программ «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета », « Российский информационный канал «Россия 24», НТВ «Мир», что и было исполнено незамедлительно: ООО «Торсат» и другие провайдеры кабельного ТВ прекратили ретрансляцию этих телеканалов.



Рассмотрение дела продолжалось более двух лет и Окружной административный суд. Киева решением от 29 мая 2018 иск Нацсовета удовлетворил частично. Признал не соответствующими п. 3, 5 ч.1 ст. 2 , ст. 28 Закона Украины "Об информации" , ч.2 ст.6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и ст.7 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, иностранные программы ООО "Объединение российских телеканалов", ОАО "Первый канал", ВГТРК ОАО "Телекомпания НТВ", ООО "Вертикаль-ТВ", ОАО "ТВ Центр", ЗАО "РосБизнесКонсалтинг-ТВ", ООО "Агентство" Класс ". В удовлетворении остальных исковых требований отказано.



Удовлетворяя частично иск, суд первой инстанции исходил из того, что программы телеканалов ООО «Объединение российских телеканалов», ОАО «Первый канал», ВГТРК, ОАО «Телекомпания НТВ», ООО «Вертикаль-ТВ», ОАО «ТВ Центр», ЗАО «РБК-ТВ», ООО «Агентство« Класс » распространяются в многоканальных сетях на территории Украины с нарушением требований пунктов 3, 5 части первой статьи 2 , статьи 28 Закона №2657-XII , части второй статьи 6 Закона № 3759-XII и статьи 7 Европейской конвенции, поскольку они содержат призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной вражды и ненависти, пропагандируют исключительность, превосходство либо неполноценность лиц по признакам их принадлежности к той или иной нации.



Шестой апелляционный административный суд постановлением от 29 января 2019 решение суда первой инстанции отменил, производство по делу закрыл на основании пункта 1 части первой статьи 238 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее - КАС ). Отменяя решение суда первой инстанции и закрывая производства по делу, суд апелляционной инстанции исходил из того, что рассмотрение таких споров находится за пределами не только административной юрисдикции административных судов, но и не относится к юрисдикции какого либо другого суда.



Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу в момент его провозглашения. Таким образом, 29 января 2019года были отменены все предыдущие решения в рамках дела № 826/3456/14, в частности, определение Окружного административного суда города Киева от 25 марта 2014 по делу № 826/3456/14 об обеспечении иска Нацсовета, которым была запрещена ретрансляция российских каналов операторами кабельного телевидения.



Оставляя постановление Шестого апелляционного админсуда от 29 января 2019 в силе, ВС (КАСУ) отметил, что нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания не предусмотрено право истца на обращение в административный суд с исковыми требованиями о признании не соответствующими положениям Закона Украины «Об информации» , Закона Украины «о телевидении и радиовещании» и Европейской конвенции о трансграничном телевидении иностранных программ и / или о запрете распространения программ телеканалов в многоканальных сетях на территории Украины.



"Соответственно, если субъект властных полномочий обратился в суд без предусмотренных законом оснований, и это выяснено судом на стадии открытия производства, то суд отказывает в открытии производства, поскольку спор не может рассматриваться в порядке административного судопроизводства. Если эти обстоятельства были выяснены судом после открытия производства, суд прекращает производство по делу. Рассмотрение таких споров находится за пределами не только административной юрисдикции административных судов и не относится к юрисдикции какого другого суда".



Таким образом, на настоящий момент не действует ни одно судебное решение о запрете телетрансляции на территории Украины российских каналов. Разрешено то, что не запрещено.



