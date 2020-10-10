Теплая погода порадует в ближайшие дни

В ближайшие двое суток на Украине ожидается теплая погода, в воскресенье небольшие дожди вероятны в отдельных районах, в понедельник осадков не ожидается. В ночь на воскресенье в большинстве западных и южных областей, днем в юго-восточной части, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью, утром в западной части местами туман.



Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, днем 14-19°, на юге до 23°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.



В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории 11 октября в Киеве самая высокая температура днем была 24,9 в 1935г., самая низкая ночью -5,8 в 1898г.



В понедельник на Украине без осадков; ночью и утром местами туман; ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 7-12°, в южной части 11-16°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°.



В Киеве в понедельник без осадков, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

