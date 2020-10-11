Важливість прийому полівітамінів

Вітаміни – це мікроелементи, які необхідні людині для нормальної життєдіяльності організму. Незважаючи на важливість цих нутрієнтів, тільки невеликий їх відсоток синтезується в клітинах. Більша ж частина корисних речовин повинна надходити в організм ззовні разом з їжею.

Правильний баланс вітамінів відбивається на зовнішньому вигляді та самопочутті. Чиста, сяюча шкіра, міцні нігті та волосся, висока працездатність – ось далеко не повний список того, на що можуть впливати вітаміни. Саме тому якщо з їжею не надходить достатня кількість речовин, то потрібно додатково приймати спеціальні комплекси. Полівітаміни допомагають заповнити недолік корисних нутрієнтів та зміцнити організм в цілому.

Причини нестачі вітамінних елементів

Зміст вітамінів навіть в свіжих фруктах та овочах дуже малий. Щоб отримати добову норму всіх необхідних речовин, потрібно з'їсти багато зелені, м'яса, субпродуктів та жирів (бажано різних видів). До того ж всі ці продукти повинні бути сирими або злегка термічно обробленими, оскільки вітаміни швидко руйнуються при високій температурі або освітленості.

Споживання необхідної кількості мікронутрієнтів разом з їжею стає проблематичним. Крім того, засвоюваність корисних речовин може знижуватися через такі причини:

стреси;

куріння;

зловживання спиртними напоями;

інфекції;

проблеми з шлунково-кишковим трактом та ін.

Потреба у вітамінах зростає в період виношування дитини та при грудному вигодовуванні, а також при надмірних розумових та фізичних навантаженнях, в літньому віці.

Важливість прийому полівітамінів

Завдяки сучасній науці та фармацевтичної промисловості сьогодні для поповнення запасів необхідних речовин можна купити вітамінно-мінеральні комплекси. Дані товари не є лікарськими засобами, але дозволяють повністю усунути недолік корисних для організму людини речовин. Полівітаміни є складними багатокомпонентними комплексами, які містять практично всі необхідні організму мікронутрієнти в кількостях, приблизно розрахованих на добову норму: вітаміни А, В, C, D, E, безліч інших мінералів та речовин.

Купити полівітаміни в Україні за доступними цінами ви можете в компанії Farmaco. У нас представлений великий вибір полівітамінних комплексів, при цьому вся продукція магазину сертифікована відповідно до міжнародних стандартів якості. У нас можна купити вітаміни в капсулах для дорослих, в таблетках та рідині, у вигляді драже та пастилок для дітей. Наша компанія пропонує найбільш розумні та вигідні ціни, при цьому для зручності замовників ми організували швидку та недорогу доставку по Києву та іншим містам України.