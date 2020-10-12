СМИ: украинские политики хотят купить российскую вакцину от коронавируса

Украинские политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину от коронавируса, сообщает RT со ссылкой на источник в партии "Слуга народа".



"На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть", — добавил он.



Источник RT в украинском Минздраве, в свою очередь, признал, что страна оказалась не готова к пандемии.



"Число госпитализированных растет каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины", — сказал собеседник телеканала.



Купить российскую вакцину призвал на днях депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции Александр Качура.



Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на прошлой неделе побывал в Москве и на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины на Украину. Путин ответил, что это возможно, но нужен официальный запрос от Киева.



По словам Медведчука, он проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким заявлениям, а ждать "настоящую вакцину", которую якобы пообещал Евросоюз.



По последним данным, на Украине насчитывается более 260 тысяч случаев COVID-19, умерли почти пять тысяч человек, выздоровели 113 тысяч.

В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций получил название "Спутник V". Кроме того, процедуру регистрации проходит сейчас вакцина, созданная центром "Вектор", а средство, произведенное Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, находится на клинических испытаниях.

