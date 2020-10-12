Киевские власти рекомендуют школам начать осенние каникулы с 21 октября

Власти Киева разослали руководителям учебных заведений рекомендацию начать осенние каникулы в школах раньше, с 21 октября. Однако решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул. Но. Город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты, после каникул, школьники должны вернуться 29 октября", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.



При этом мэр не исключает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе школьников, возможно, придется отправить на дистанционное обучение раньше.



На текущий момент школы и детсады работают по определенному регламенту. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях пока контролируема, но динамика негативная.



"На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, отправленных на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении всего 502 класса в 188-ми школах", - отметил Кличко.



По состоянию на 12 октября в Киеве COVID-19 болеют 480 школьников и 359 педагогов.



В детских садах также наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыли 67 групп в 58-ми садах. Два детсада закрыты на карантин.



Наполненность детей в детсадах столицы - более 54%.

