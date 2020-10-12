В столице Кыргызстана повторно ввели режим ЧП

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы страны Бишкека на фоне протестов. При этом захваченное здание парламента было передано властям, сообщает сайт президента Кыргызстана в понедельник, 12 октября.



Указано, что сегодня Жээнбеков подписал указ, которым повторно вводится режим чрезвычайного положения. Это связано с тем, что предыдущий указ не был рассмотрен в течение трех дней парламентом.



Чрезвычайное положение вводится с 20:00 по местному времени 12 октября до 07:00 19 октября. На территории Бишкека будет действовать комендатура, разрешено введение комендантского часа, особого режима въезда/выезда, запрещать людям покидать дома и т.д.



Кроме того, первый заместитель генпрокурора Нурлан Дарданов сообщил, что следственные группы осмотрели административное здание Жогорку Кенеша (парламент) и оно было передано в ведение власти.

