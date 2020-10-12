ЕС продлил санкции против России в деле Скрипалей

Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, введенные, в частности по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.



Об этом сообщатся на сайте Совета ЕС, передает Укринформ.



"Сегодня Совет (ЕС - ред.) решил продлить режим санкций, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и субъектов, занимающихся разработкой и использованием химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года", - говорится в заявлении.



Как отмечается, сейчас ограничительные меры применяются в отношении девяти человек. Пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, а четыре - причастны к нападению в Солсбери с использованием токсичного нервно-паралитического вещества "Новичок". Также в санкционный список входит одна организация - Центр научных исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.



Ограничительные меры включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц.



Как сообщал Укринформ, 4 марта 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. В то время премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй позднее заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР.



Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее СМИ сообщили, что под именами Боширова и Петрова маскируются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

