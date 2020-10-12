В ближайшие сутки сохранится теплая погода без осадков

Во вторник, 13 октября, погоду на западе и юго-западе Украины будет определять циклон, который переместится с Балкан через западные области Украины на территорию Польши. На остальной территории страны сохранится теплая без осадков погода, сообщает Укргидрометцентр. Так, днем в западных и юго-западных областях ожидаются умеренные, в Карпатах значительные дожди. На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и Одесской областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°. Днем 20-25°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 16-21°, в Карпатах 10-15° выше нуля.



В Киеве без осадков, температура ночью 11-13°, днем 20-22°.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 13 октября была зафиксирована в 2019 году и составила 23,8°, самая низкая ночью – 4,7° ниже нуля в 1882 году.



В среду, 14 октября, ночью западных областях значительные, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях умеренные дожди, на остальной территории, днём в Украине без осадков.



Температура воздуха в западных областях ночью 4-9° тепла, днём 8-13°, на остальной территории ночью 7-12°, днём 19-24°, в северных областях 14-19°.



В Карпатах мокрый снег; температура воздуха ночью и днём 0-5° тепла.



Ветер в Украине юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.



В Киеве без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

